«Иногда у меня не всё в порядке с головой». Игрок «Барселоны» Роке — о своём состоянии

19-летний нападающий «Барселоны» Витор Роке, с августа выступающий в составе «Бетиса» на правах аренды, высказался о своём психологическом состоянии.

«Не всегда видно, что внутри у человека. Иногда у меня не всё в порядке с головой, я стараюсь как можно больше работать над своей психологией. Но иногда это бывает сложно. Это тяжело. Иногда журналисты сами этого не понимают. Если игрок не в порядке, они будут судить его и не увидят всего, что стоит за его поведением. Но сейчас я спокоен. Это самое главное. Я полностью сосредоточен на «Бетисе», — приводит слова Роке Marca.

В составе «Барселоны» Роке принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.