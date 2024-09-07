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Хайдар Алханов: Арсену обещали тайм с Таиландом, ребята расстроены отменой

Хайдар Алханов: Арсену обещали тайм с Таиландом, ребята расстроены отменой
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Бывший вице-президент «Ахмата» Хайдар Алханов, дедушка защитника грозненского клуба Арсена Адамова, рассказал о диалоге с внуком, который сейчас находится в Ханое в составе сборной России.

— Общались час назад, говорит, там деревья ломаются, ветер сильный. Матч отменили. Ребята расстроены. Особенно те, кто не играл в первом матче. Арсен, хоть и вышел на поле, но ему и тут обещали дать один тайм. Поэтому и расстроился. Второй раз так не везёт.

— Тяжёлый выезд. Долго лететь, жара, а тут ещё и тайфун.
— Жарко, да, 41 градус. И поле было не очень хорошее, недовольны были. Но что делать? Неплохо сыграли.

— Арсен не говорил, когда у них вылет домой?
— Они сами не знают. Ждут. Там бывают тайфуны по два-три дня, а бывает, что быстро всё заканчивается. Ребята хотят скорее прилететь домой, готовиться уже к играм чемпионата. Но все пока в полном неведении. Говорит только, что они расстроены, — сказал Алханов.

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