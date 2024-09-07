Канищев: поездка сборной России во Вьетнам — бесполезная трата денег

Бывший советский футболист Александр Канищев прокомментировал тренировочный сбор национальной команды России во Вьетнаме.

«Поездку сборной России во Вьетнам можно назвать бесполезной тратой денег. Уже по факту можно сказать, что сборная России зря поехала во Вьетнам. Хотя рассуждать легко. Но что сделаешь с природой? Никто не ожидал, что будет так. У сборной России нет выбора, ведь с нами никто не хочет играть, кроме этих стран. Тем более у всех остальных сборных есть свои заботы», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Российский футбольный союз выпустил заявление, в котором официально сообщил об отмене товарищеского матча с Таиландом, который должен был состояться сегодня, 7 сентября. В РФС подчеркнули, что «решение принималось с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое».

5 сентября в Ханое состоялся товарищеский матч между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная.