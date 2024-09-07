Александр Канищев: травма Волкова для «Зенита» пройдёт бесследно

Бывший советский футболист Александр Канищев прокомментировал травму защитника санкт-петербургского «Зенита» Сергея Волкова.

«Что касается тяжёлой травмы Волкова, то какая же это потеря для «Зенита»? Человек не является основным футболистом команды. Просто неприятный факт, не более. Травма Волкова для «Зенита» не несёт ничего серьёзного, это пройдёт бесследно. Мне сложно сказать, будет ли «Зенит» искать какого-то футболиста на замену, ведь клуб со мной не советуется. Но вряд ли «Зенит» сейчас успеет кого-то подписать», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, защитник Сергей Волков получил травму крестообразной связки колена. Чаще всего при таких травмах футболисты не могут играть на протяжении пяти-шести месяцев, поэтому можно предположить, что Волков в этом году на поле уже не выйдет.