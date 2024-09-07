Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: в прошлом году я очень гордился нашей трансформацией

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи оценил изменения, произошедшие во французском клубе в прошлом году.

«В прошлом году я очень гордился нашей фантастической трансформацией в ПСЖ», основанной на молодёжи, талантах и, прежде всего, на командной игре. Это основа нашего следующего этапа развития. Кроме того, важно не забывать об успехах за пределами поля, например, о привлечении крупного американского инвестора Arctos», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

«ПСЖ» в прошлом сезоне стал чемпионом Франции, а также обладателем национального Кубка и Суперкубка. В текущем сезоне «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 по итогам трёх туров, набрав девять очков и опережая ближайшего преследователя «Марсель» на два очка.