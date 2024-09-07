«Черноморец» победил «КАМАЗ» в матче Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). «Черноморец» одержал победу в матче со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 40-й минуте забил защитник «Черноморца» Василий Черов после розыгрыша углового удара у ворот соперника. В игре было показано две жёлтые карточки.

После этой игры в активе «Черноморца» стало 11 очков. Команда занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» с восемью очками находится на 15-м месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков после девяти игр.