Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Венгрия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Черноморец» победил «КАМАЗ» в матче Первой лиги

«Черноморец» победил «КАМАЗ» в матче Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» из Набережных Челнов и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным (Дмитров). «Черноморец» одержал победу в матче со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
07 сентября 2024, суббота. 17:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 1
Черноморец
Новороссийск
0:1 Черов – 40'    

Единственный гол в матче на 40-й минуте забил защитник «Черноморца» Василий Черов после розыгрыша углового удара у ворот соперника. В игре было показано две жёлтые карточки.

После этой игры в активе «Черноморца» стало 11 очков. Команда занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» с восемью очками находится на 15-м месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков после девяти игр.

Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Видео: гол Жамалетдинова со своей половины поля в матче «Шинник» — «Уфа» в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android