Нападающий «Шинника» Жамалетдинов прокомментировал гол «Уфе» с центра поля
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Нападающий «Шинника» Тимур Жамалетдинов высказался о своём голе с центра поля на 84-й минуте матча 9-го тура Первой лиги с «Уфой» (2:0).
Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
07 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Фёдоров – 15' 2:0 Жамалетдинов – 85'
«Была атака «Уфы», неудачный пас — случился обрез в центре поля. Видел, что товарищ по команде первый на мяче, смотрит на меня. Понимал, что, скорее всего, прилетит мне. Потом на мгновение бросил взгляд на ворота и увидел, что вратарь далеко вышел. И решил пробить. Получится или не получится — почему бы не попробовать?
Когда ударил по мячу, понял, что попал хорошо. Но не думал, что залетит. Такие голы — большая редкость. Был рад, первому голу за «Шинник и тому, что он получился такой», — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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