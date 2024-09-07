Нападающий «Шинника» Жамалетдинов прокомментировал гол «Уфе» с центра поля

Нападающий «Шинника» Тимур Жамалетдинов высказался о своём голе с центра поля на 84-й минуте матча 9-го тура Первой лиги с «Уфой» (2:0).

«Была атака «Уфы», неудачный пас — случился обрез в центре поля. Видел, что товарищ по команде первый на мяче, смотрит на меня. Понимал, что, скорее всего, прилетит мне. Потом на мгновение бросил взгляд на ворота и увидел, что вратарь далеко вышел. И решил пробить. Получится или не получится — почему бы не попробовать?

Когда ударил по мячу, понял, что попал хорошо. Но не думал, что залетит. Такие голы — большая редкость. Был рад, первому голу за «Шинник и тому, что он получился такой», — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.