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Рабьо не планирует переезд в Турцию, несмотря на интерес от местных клубов — Романо

Рабьо не планирует переезд в Турцию, несмотря на интерес от местных клубов — Романо
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Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо не планирует переезд в Турцию, несмотря на интерес от местных клубов. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее появилась информация, что запросы экс-полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо не соответствуют поступающим предложениям. Мать футболиста Вероник Рабьо настаивает на том, чтобы контракт был заключён только на её условиях и с той командой, которая нравится игроку. Рабьо отказался перейти в «Галатасарай» и другие топ-клубы Турции.

Француз хочет получать € 10 млн в год, бонус за подписание контракта в размере € 15 млн, а также его мать должна получить комиссионные. В прошлом сезоне игрок провёл 31 матч в Серии А в составе «Ювентуса» и забил пять мячей.

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