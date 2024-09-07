Тимур Жамалетдинов: в РПЛ поехал бы на любую зарплату, даже бы не думал

Центральный полузащитник «Шинника» Тимур Жамалетдинов рассказал о том, что хотел бы снова играть в Российской Премьер-Лиге.

— Довольны ли вы тем, как сейчас развивается ваша карьера?

— Всегда хочется большего. Но понимаю, что всё это зависит от меня. Кто бы что ни говорил и думал, на что ты наиграл, то ты и имеешь. Я сейчас в «Шиннике» и не говорю, что мой уровень выше. Играл в РПЛ, а сейчас в Первой лиге. И не сказать, что у «Шинника» каждый сезон стоит задача выйти в РПЛ, — команда просто стабильно выступает в первом дивизионе, то выше в таблице, то немного ниже.

Для себя каждый год ставлю высокие задачи, как нападающий хочу забивать как можно больше голов. Хочется вернуться в Премьер-Лигу. Не особо важно даже, какая команда. Просто есть желание вернуться туда, где я начинал и откуда я попал сюда. Такие задачи стоят каждый сезон. Пока вариантов в РПЛ не было. Я даже не думал бы, на любую зарплату поехал. Были бы варианты, но в последнее время такого не было.

Но сейчас я всем доволен. Хорошая команда, хороший тренер. На старте сезона был в стартовом составе, сейчас выхожу больше на замену. Но ничего страшного, конкуренция есть в любой команде. Тут как тренер решит. Всем доволен, но, конечно, хочется большего, — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.