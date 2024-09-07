Легенда «Ливерпуля» Рон Йейтс умер в возрасте 86 лет

Бывший капитан «Ливерпуля» Рон Йейтс скончался в пятницу на 87‑м году жизни. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

В последние годы Рон Йейтс страдал от болезни Альцгеймера. Футболист играл за «красных» с 1961 по 1971 год. За команду он провёл 454 матча, из которых более чем в 400 играх исполнял роль капитана команды. В истории «Ливерпуля» больше матчей в качестве капитана провёл только Стивен Джеррард.

Карьеру Рон Йейтс завершил в 1977 году. В 1986-м Рон вернулся в английский клуб в качестве главного скаута и проработал там до 2006 года. В составе «Ливерпуля» Йейтс стал двукратным чемпионом Англии (1963/1964, 1965/1966), выиграл Кубок (1964/1965) и три Суперкубка страны (1964, 1965, 1966).