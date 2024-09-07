Эмерик Лапорт прокомментировал слухи об интересе к нему «Реала» Мадрид этим летом

30-летний центральный защитник «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерик Лапорт высказался о слухах, касающихся интереса к нему со стороны мадридского «Реала» этим летом. Ранее была информация, что Лапорт мог расторгнуть свой действующий контракт с саудовским клубом и перейти в «Реал».

«Реал» Мадрид? Нет, они ко мне не обращались. В Саудовской Аравии я далек от своего окружения и своей семьи. В будущем приму это во внимание, если захочу вернуться в Европу. Если будет предложение, это нужно проанализировать», — приводит слова Лапорта Marca

Лапорт перешёл в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 27,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. В текущем сезоне Лапорт сыграл два матча за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.