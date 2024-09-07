«Таков футбол». Главный тренер «Сочи» Морено — о ничьей с «Аланией» в 9-м туре Первой лиги

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал результат матча 9-го тура Мелбет Первой лиги с «Аланией» (1:1).

«Мы создали огромное количество моментов. Наверное, было где-то около десяти ударов в створ и ещё больше подходов. Но, к сожалению, мы не смогли их реализовать. Таков футбол. Если говорить про количество созданных моментов, то мы должны были выигрывать. Наверное, в каком-то другом матче мы бы смогли одержать победу, имея такое количество шансов, но сегодня мы сыграли вничью, а в последнем эпизоде и вовсе могли проиграть.

Теперь нам нужно думать о следующих матчах и о том, как создавать и реализовывать свои моменты, чтобы набирать очки и выигрывать», — приводит слова Морено пресс-служба «Сочи».

«Сочи» с 14 очками находится на четвёртом месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков после девяти игр. «Алания» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги.