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«Таков футбол». Главный тренер «Сочи» Морено — о ничьей с «Аланией» в 9-м туре Первой лиги

«Таков футбол». Главный тренер «Сочи» Морено — о ничьей с «Аланией» в 9-м туре Первой лиги
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал результат матча 9-го тура Мелбет Первой лиги с «Аланией» (1:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 9-й тур
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 7'     1:1 Абдоков – 29'    

«Мы создали огромное количество моментов. Наверное, было где-то около десяти ударов в створ и ещё больше подходов. Но, к сожалению, мы не смогли их реализовать. Таков футбол. Если говорить про количество созданных моментов, то мы должны были выигрывать. Наверное, в каком-то другом матче мы бы смогли одержать победу, имея такое количество шансов, но сегодня мы сыграли вничью, а в последнем эпизоде и вовсе могли проиграть.

Теперь нам нужно думать о следующих матчах и о том, как создавать и реализовывать свои моменты, чтобы набирать очки и выигрывать», — приводит слова Морено пресс-служба «Сочи».

«Сочи» с 14 очками находится на четвёртом месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков после девяти игр. «Алания» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги.

Турнирная таблица Первой лиги
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