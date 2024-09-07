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Германия — Венгрия. Прямая трансляция
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Германия – Венгрия: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА 2024-2025

Германия — Венгрия: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА
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Сегодня, 7 сентября, в матче 1-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Германии и Венгрии. Команды будут играть на стадионе «Дюссельдорф Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Начало игры — в 21:45 мск.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 21:45 МСК
Германия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Германия: тер Штеген, Киммих, Та, Шлоттербек, Раум, Андрих, Гросс, Вирц, Хаверц, Мусиала, Фюллькруг.

Венгрия: Гулачи, Балог, Орбан, Дардаи, Него, Шефер, Надь, Керкез, Собослаи, Варга, Шаллаи.

В группе 3 Лиги А также выступят сборные Нидерландов и Боснии и Герцеговины. Они сыграют в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обошли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
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