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Экс-игрок ЦСКА Жамалетдинов рассказал, как оказался в Медиалиге перед переходом в «Шинник»

Экс-игрок ЦСКА Жамалетдинов рассказал, как оказался в Медиалиге перед переходом в «Шинник»
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Бывший игрок ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступающий на данный момент за ярославский «Шинник», высказался о своём опыте игры в медиафутболе.

— Что вы думали, когда оказались в «Родине Медиа»?
— Это даже был не контракт. Ребята позвонили, пригласили, а я в тот момент был в переговорах с командами. Отпуск, я был в Москве. Это даже больше для себя: подвигаться, команде помочь, поддержать форму. Не особо слежу за медиафутболом, но знал, что это такое. И там есть бывшие профессиональные футболисты, которых я помню. За счёт этого был интерес небольшой. Мне нравится, но пока нет большого желания играть там, — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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