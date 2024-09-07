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Армения — Латвия, результат матча 7 сентября 2024, счёт 4:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Гол Сперцяна и передача Тикнизяна помогли Армении разгромить Латвию в матче Лиги наций
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Завершился матч 1-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Армении и Латвии. Игра проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович (Сербия). Матч закончился победой Армении со счётом 4:1.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
4 : 1
Латвия
1:0 Бичахчян – 6'     1:1 Арутюнян – 9'     2:1 Дубра – 36'     3:1 Селараян – 38'     4:1 Сперцян – 86'    

На шестой минуте Армения открыла счёт: забил Ваган Бичахчян с передачи Наира Тикнизяна. На девятой минуте армянский защитник Георгий Арутюнян срезал мяч в свои ворота. На 36-й минуте уже игрок сборной Латвии Каспарс Дубра забил автогол. На 38-й минуте отличился армянский нападающий Лукас Селараян. На 86-й минуте полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян установил окончательный счёт в матче — 4:1.

В указанной группе, кроме Армении и Латвии, выступают Северная Македония и Фарерские острова.

Турнирная таблица Лиги наций
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