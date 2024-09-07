Гол Сперцяна и передача Тикнизяна помогли Армении разгромить Латвию в матче Лиги наций

Завершился матч 1-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Армении и Латвии. Игра проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович (Сербия). Матч закончился победой Армении со счётом 4:1.

На шестой минуте Армения открыла счёт: забил Ваган Бичахчян с передачи Наира Тикнизяна. На девятой минуте армянский защитник Георгий Арутюнян срезал мяч в свои ворота. На 36-й минуте уже игрок сборной Латвии Каспарс Дубра забил автогол. На 38-й минуте отличился армянский нападающий Лукас Селараян. На 86-й минуте полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян установил окончательный счёт в матче — 4:1.

В указанной группе, кроме Армении и Латвии, выступают Северная Македония и Фарерские острова.