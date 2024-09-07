Грузия разгромила Чехию в матче Лиги Наций, Хвича забил и отдал результативную передачу
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Завершился матч 1-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Грузии и Чехии. Игра проходила на нейтральном стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви» в Тбилиси. В качестве главного арбитра встречи выступил Орель Гринфилд (Израиль). Матч закончился победой Грузии со счётом 4:1.
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