Грузия разгромила Чехию в матче Лиги Наций, Хвича забил и отдал результативную передачу

Завершился матч 1-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Грузии и Чехии. Игра проходила на нейтральном стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви» в Тбилиси. В качестве главного арбитра встречи выступил Орель Гринфилд (Израиль). Матч закончился победой Грузии со счётом 4:1.