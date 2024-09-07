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Грузия — Чехия, результат матча 7 сентября 2024, счёт 4:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Грузия разгромила Чехию в матче Лиги Наций, Хвича забил и отдал результативную передачу
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Завершился матч 1-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Грузии и Чехии. Игра проходила на нейтральном стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви» в Тбилиси. В качестве главного арбитра встречи выступил Орель Гринфилд (Израиль). Матч закончился победой Грузии со счётом 4:1.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
4 : 1
Чехия
1:0 Кварацхелия – 33'     2:0 Чакветадзе – 53'     3:0 Микаутадзе – 63'     4:0 Кочорашвили – 66'     4:1 Калвах – 80'    
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