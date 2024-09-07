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Ирландия — Англия, результат матча 7 сентября 2024, счёт 0:2, Лига наций УЕФА 2024-2025

Англия победила Ирландию в матче Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Ирландии и Англии. Игра проходила на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сборной Англии.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ирландия
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Райс – 11'     0:2 Грилиш – 26'    

На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Англии Деклан Райс, пробив в правый верхний угол ворот. Следующим на 26-й минуте отличился хавбек Джек Грилиш, получив передачу от Райса.

В группе 2 Лиги А также выступают сборные Греции и Финляндии. Их встреча начнётся в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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