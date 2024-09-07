«Краснодар» победил медийную команду ФК «10» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и медийная команда ФК «10». Игра проходила на стадионе «Краснодар». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Краснодар» одержал победу со счётом 4:2.
На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан. Спустя минуту сравнял счёт во встрече защитник медийного клуба Пётр Тен. На 43-й минуте вывел «Краснодар» вперёд форвард Фёдор Смолов. Сравнял счёт в игре с одиннадцатиметрового удара полузащитник ФК «10» Игорь Киреев. Затем отличился игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун. Установил окончательный счёт в матче снова Олусегун, оформив дубль.
«Краснодар» после семи туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Мурада Мусаева набрали 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.
- 7 сентября 2024
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