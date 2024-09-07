Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Венгрия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» победил медийную команду ФК «10» в товарищеском матче

«Краснодар» победил медийную команду ФК «10» в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и медийная команда ФК «10». Игра проходила на стадионе «Краснодар». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Краснодар» одержал победу со счётом 4:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
2-й тайм
4 : 2
ФК 10
Москва, Россия
1:0 Кобнан – 13'     1:1 Тен – 14'     2:1 Смолов – 43'     2:2 Киреев – 54'     3:2 Олусегун – 61'     4:2 Олусегун – 83'    

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан. Спустя минуту сравнял счёт во встрече защитник медийного клуба Пётр Тен. На 43-й минуте вывел «Краснодар» вперёд форвард Фёдор Смолов. Сравнял счёт в игре с одиннадцатиметрового удара полузащитник ФК «10» Игорь Киреев. Затем отличился игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун. Установил окончательный счёт в матче снова Олусегун, оформив дубль.

«Краснодар» после семи туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Мурада Мусаева набрали 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.

Материалы по теме
РПЛ объявила имена номинантов на звание лучшего тренера в июле-августе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android