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Дзюба повздорил с игроком «Амкала» в любительском турнире, медийная команда ушла с поля

Дзюба повздорил с игроком «Амкала» в любительском турнире, медийная команда ушла с поля
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Российский нападающий Артём Дзюба стал участником конфликта в финальном матче любительского турнира. Выступая за команду Mandalorian, Дзюба вступил в конфликт с игроком «Амкала» Антоном Карповым, в результате чего нападающий пнул проходящего мимо него соперника. В ответ на действие Дзюбы «Амкал» принял решение покинуть поле, в игре возникла пауза. В итоге некоторые футболисты «Амкала» доиграли матч, не оказывая сопротивления (0:7).

Фото: Кадр трансляции

Ранее 36-летний Артём Дзюба покинул московский «Локомотив» после завершения срока контракта. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги он провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять матчей и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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