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«Локомотив» уверенно обыграл «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче

«Локомотив» уверенно обыграл «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между белорусским «Торпедо-БелАЗ» и московским «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «Торпедо» в Жодине (Беларусь). «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.

У «Локомотива» забили нападающий Тимур Сулейманов, замкнувший головой подачу с фланга на второй минуте, и защитник Егор Погостнов после розыгрыша углового удара на 38-й минуте.

«Локомотив» после семи туров текущего сезона чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.

«Торпедо-БелАЗ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Команда набрала 39 очков после 19 матчей.

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