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Райс и Грилиш забили по голу Ирландии. Оба в прошлом представляли эту страну

Райс и Грилиш забили по голу Ирландии. Оба в прошлом представляли эту страну
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Полузащитники сборной Англии Деклан Райс и Джек Грилиш сегодня, 7 сентября, в матче Лиги наций УЕФА забили по одному голу своей экс-сборной — Ирландии.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ирландия
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Райс – 11'     0:2 Грилиш – 26'    

Болельщики сборной Ирландии устроили негостеприимный приём футболистам, вывесив на трибунах оскорбительные баннеры в их адрес и освистывая обоих. Райс и Грилиш в прошлом представляли Ирландию на юношеском и молодёжном уровне, но затем перешли в сборную Англии.

На 11-й минуте Деклан Райс открыл счёт, пробив в правый верхний угол ворот. На 26-й минуте отличился Джек Грилиш, получив передачу от Райса.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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