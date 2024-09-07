Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Райс и Грилиш забили по голу Ирландии. Оба в прошлом представляли эту страну

Полузащитники сборной Англии Деклан Райс и Джек Грилиш сегодня, 7 сентября, в матче Лиги наций УЕФА забили по одному голу своей экс-сборной — Ирландии.

Болельщики сборной Ирландии устроили негостеприимный приём футболистам, вывесив на трибунах оскорбительные баннеры в их адрес и освистывая обоих. Райс и Грилиш в прошлом представляли Ирландию на юношеском и молодёжном уровне, но затем перешли в сборную Англии.

На 11-й минуте Деклан Райс открыл счёт, пробив в правый верхний угол ворот. На 26-й минуте отличился Джек Грилиш, получив передачу от Райса.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.