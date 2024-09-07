Бышовец высказал мнение о том, что изменилось в «Спартаке» под руководством Станковича

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об игре московского «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

«Мне нравится Станкович. При всём его профессиональном уровне превалирует не наигранность, а психологический фактор. У него есть чувство доброжелательности к футболистам, это очень важный фактор. Всегда важно для тренера, чем ты руководствуешься. Надо отметить человеческие качества, которые создали определённую ауру. Ему удалось объединить игроков, изменилась атмосфера в команде.

Что касается выбора тактики, то мы видели, что было в матче с «Зенитом». Подход Станковича профессионален. «Спартак» стал играть в рациональный футбол. Претендует ли «Спартак» на чемпионство в этом сезоне? Ещё недавно было трудно представить, что у «Зенита» возникнут какие-то проблемы. Но сейчас мы видим, что целая группа команд плотно расположилась в верхушке таблицы. «Спартак» находится в этой группе», — приводит слова Бышовца Legalbet.