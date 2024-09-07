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Севикян рассказал об эмоциях после перехода в «Локомотив»

Севикян рассказал об эмоциях после перехода в «Локомотив»
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Новичок «Локомотива» Эдгар Севикян после матча Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Латвии (4:1) поделился эмоциями от перехода в столичный клуб.

– Вы официально перешли в «Локомотив». Какие от этого эмоции? Помогал ли вам в сборной Наир Тикнизян в будущей адаптации?
– Я рад, что перешёл в «Локомотив». Этот вариант, когда появился, сразу стал приоритетным. Счастлив оказаться дома. С Наиром общался, он интересовался, насколько это правда. Чистый интерес, ничего больше. Мы дружим, он один из лидеров команды, мне будет легче влиться в коллектив.

– Какие эмоции от возвращения к Михаилу Галактионову, под руководством которого вы играли в «Пари НН»?
– Мы хорошо знаем друг друга, ещё до «Пари НН». Он знает мои качества, я знаю его требования. Мы с ним знакомы, есть опыт совместной работы, — приводит слова Севикяна Metaratings.

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