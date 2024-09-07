Сегодня, 7 сентября, в 9-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 завершились четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.
Результаты матчей Первой лиги 7 сентября:
«Урал» — «Ротор» — 1:1;
«Шинник» — «Уфа» — 2:0;
«Алания» — «Сочи» — 1:1;
«КАМАЗ» — «Черноморец» — 0:1.
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков в девяти встречах. На второй строчке располагается тульский «Арсенал», заработавший 18 очков после восьми матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 16 очков в восьми встречах.
Последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги занимает «СКА-Хабаровск», заработавший пять очков после восьми игр. На 17-й строчке располагается «Тюмень» (18).