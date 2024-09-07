Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Венгрия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия — Венгрия: Фюллькруг открыл счёт на 27-й минуте

Германия — Венгрия: Фюллькруг открыл счёт на 27-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Германии и Венгрии. Национальные команды играют на стадионе «Дюссельдорф Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). На момент написания новости счёт в матче 1:0.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 21:45 МСК
Германия
Перерыв
1 : 0
Венгрия
1:0 Фюллькруг – 27'    

На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг, получив передачу от Джамала Мусиалы.

В группе 3 Лиги А также выступают сборные Нидерландов и Боснии и Герцеговины.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обошли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная сетка Лиги наций УЕФА
Материалы по теме
Сперцян и Тикнизян зажгли в Лиге наций! Но всех затмил нелепейший автогол. Видео
Сперцян и Тикнизян зажгли в Лиге наций! Но всех затмил нелепейший автогол. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android