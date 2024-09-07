В «Амкале» прокомментировали поведение Дзюбы на любительском турнире

Президент «Амкала» Герман Попков высказался о конфликте, который произошёл между нападающим Артёмом Дзюбой и игроком медиаклуба Антоном Карповым на любительском турнире.

«Конфликт начался с нарушения правил на Антоне. Выбежал Дзюба, начал что‑то говорить Карпову. Он его послал матом, а в ответ получил пинок под зад. По правилам это удаление. Дзюба просил либо дать по жёлтой карточке, либо ничего. Сказал, что это дворовый футбол. Но это не дворовый футбол, а футбол с регламентом», — приводит слова Попкова «Матч ТВ»

Ранее 36-летний Артём Дзюба покинул московский «Локомотив» после завершения срока контракта. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги он провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять матчей и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.