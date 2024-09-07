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Орлов: что это за проверка — Вьетнам и Таиланд? Пожалейте игроков

Орлов: что это за проверка — Вьетнам и Таиланд? Пожалейте игроков
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал идею провести тренировочный сбор российской национальной команды во Вьетнаме.

«Самая лучшая идея — сыграть нашей сборной против сборной легионеров РПЛ. Ведь в таких перерывах много иностранцев остаётся. И этот матч, думаю, собрал бы и Лужники. Вот это была бы проверка. Потому что что это за проверка — Вьетнам и Таиланд? Ну пожалейте игроков! Врач сборной сам говорит — тяжелейшие условия. Так и зачем эти условия, зачем вы сами себе трудности ищете?» — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Ранее Российский футбольный союз выпустил заявление, в котором официально сообщил об отмене товарищеского матча с Таиландом, который должен был состояться сегодня, 7 сентября. В РФС подчеркнули, что «решение принималось с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое».

5 сентября в Ханое состоялся товарищеский матч между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная.

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