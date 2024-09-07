Женские ЦСКА и «Локомотив» сыграют в финале Кубка России

Сегодня, 7 сентября, состоялся ответный полуфинальный матч Кубка России, в котором встречались футболистки «Локомотива» и «Чертаново». Победу в этой игре одержал «Локомотив» со счётом 4:0 (6:0 по сумме двух встреч).

На 11-й минуте счёт открыла нападающая «Локомотива» Валерия Бизенкова. На 60-й минуте Ола Буваро удвоила преимущество «Локомотива». На 73-й минуте отличилась футболистка «Локомотива» Елена Чубрило. На 88-й минуте установила окончательный счёт Кристина Машкова, которая реализовала пенальти, — 4:0. В игре было показано три жёлтые карточки.

В другом ответном полуфинальном матче ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 1:0 (4:0 по сумме двух встреч). Таким образом, женские футбольные клубы ЦСКА и «Локомотив» примут участие в финале Кубка России. Решающий матч запланирован на 5 октября.