Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Венгрия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женские ЦСКА и «Локомотив» сыграют в финале Кубка России

Женские ЦСКА и «Локомотив» сыграют в финале Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 сентября, состоялся ответный полуфинальный матч Кубка России, в котором встречались футболистки «Локомотива» и «Чертаново». Победу в этой игре одержал «Локомотив» со счётом 4:0 (6:0 по сумме двух встреч).

На 11-й минуте счёт открыла нападающая «Локомотива» Валерия Бизенкова. На 60-й минуте Ола Буваро удвоила преимущество «Локомотива». На 73-й минуте отличилась футболистка «Локомотива» Елена Чубрило. На 88-й минуте установила окончательный счёт Кристина Машкова, которая реализовала пенальти, — 4:0. В игре было показано три жёлтые карточки.

В другом ответном полуфинальном матче ЦСКА победил «Краснодар» со счётом 1:0 (4:0 по сумме двух встреч). Таким образом, женские футбольные клубы ЦСКА и «Локомотив» примут участие в финале Кубка России. Решающий матч запланирован на 5 октября.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android