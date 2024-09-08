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Карсли — первый за 50 лет и. о. главного тренера Англии, победивший в дебютном матче

Сборная Англии одержала победу в первом матче под руководством временного тренера Ли Карсли в матче 1-го тура Лиги наций с национальной командой Ирландии (2:0). Карсли стал первым за 50 лет исполняющим обязанности главного тренера, которому удалось победить в дебютной игре. Об этом сообщил Squawka.

Отмечается, что до Ли Карсли подобное удавалось Джо Мерсеру в 1974 году.

На 11-й минуте полузащитник сборной Англии Деклан Райс открыл счёт, пробив в правый верхний угол ворот. На 26-й минуте отличился игрок англичан Джек Грилиш, получив передачу от Райса.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.