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Карсли — первый за 50 лет и. о. главного тренера Англии, победивший в дебютном матче

Карсли — первый за 50 лет и. о. главного тренера Англии, победивший в дебютном матче
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Сборная Англии одержала победу в первом матче под руководством временного тренера Ли Карсли в матче 1-го тура Лиги наций с национальной командой Ирландии (2:0). Карсли стал первым за 50 лет исполняющим обязанности главного тренера, которому удалось победить в дебютной игре. Об этом сообщил Squawka.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ирландия
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Райс – 11'     0:2 Грилиш – 26'    

Отмечается, что до Ли Карсли подобное удавалось Джо Мерсеру в 1974 году.

На 11-й минуте полузащитник сборной Англии Деклан Райс открыл счёт, пробив в правый верхний угол ворот. На 26-й минуте отличился игрок англичан Джек Грилиш, получив передачу от Райса.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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