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Сборная России прибыла в аэропорт во Вьетнаме для вылета домой

Сборная России прибыла в аэропорт во Вьетнаме для вылета домой
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Национальная команда России приехала в аэропорт в Ханое (Вьетнам), откуда вылетит в Москву. Об этом сообщила пресс-служба сборной России в социальных сетях.

Ранее Российский футбольный союз выпустил заявление, в котором официально сообщил об отмене товарищеского матча с Таиландом, который должен был состояться сегодня, 7 сентября. В РФС подчеркнули, что «решение принималось с учётом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое».

5 сентября в Ханое состоялся товарищеский матч между национальными командами Вьетнама и России. Победу со счётом 3:0 одержала российская сборная.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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