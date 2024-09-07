«Счёт мог быть как минимум 3:0 уже к 15-й минуте». Крамарич — о матче «Сочи» и «Алании»

Нападающий «Сочи» Мартин Крамарич прокомментировал результат матча 9-го тура Мелбет Первой лиги с «Аланией» (1:1).

«Мы очень хорошо начали эту игру, забили мяч и могли забивать ещё. Счёт мог быть как минимум 3:0 уже к 15-й минуте. Но после того, как этого не случилось, соперник воспользовался своим моментом, и дальше это уже была другая игра.

Справедливый ли результат для «Сочи»? В конце концов, итог такой, какой он есть. Мы смогли увезти домой только одно очко и теперь настраиваемся на следующий матч», — приводит слова Крамарича пресс-служба клуба.

«Сочи» с 14 очками находится на четвёртом месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков после девяти игр. «Алания» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги.