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Украина — Албания, результат матча 7 сентября 2024, счёт 1:2, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Украины уступила Албании в матче Лиги наций
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Завершился матч 1-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Украины и Албании. Игра проходила на нейтральном стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия). В качестве главного арбитра встречи выступил Луиш Годинью (Португалия). Матч закончился победой Албании со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 2
Албания
1:0 Конопля – 49'     1:1 Исмайли – 54'     1:2 Асани – 66'    

На 49-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Украины Ефим Конопля с передачи Виталия Миколенко. На 54-й минуте отметился голом защитник сборной Албании Ардиан Исмайли. На 66-й минуте победу Албании принёс нападающий Ясир Асани, которому ассистировал Рей Манай.

После этого матча Албания занимает второе место в группе с тремя очками. Украина находится на третьем (0).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Турнирная таблица Лиги наций
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