Германия разгромила Венгрию со счётом 5:0 в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 1-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Германии и Венгрии. Игра проходила на стадионе «Дюссельдорф Арена» в Дюссельдорфе (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен (Франция). Матч закончился со счётом 5:0 в пользу сборной Германии.

На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг, получив передачу от Джамала Мусиалы. Затем на 58-й минуте отличился полузащитник Джамал Мусиала, забив со штрафного удара. Следующим голом на 66-й минуте отметился хавбек Флориан Вирц, пробив в нижний угол ворот. На 77-й минуте Александар Павлович забил четвёртый мяч сборной Германии. Спустя четыре минуты Кай Хаверц реализовал пенальти, установив окончательный счёт в матче — 5:0.

В группе 3 Лиги А также выступают сборные Нидерландов и Боснии и Герцеговины.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обошли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.