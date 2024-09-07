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Германия — Венгрия. Прямая трансляция
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Германия — Венгрия, результат матча 7 сентября 2024, счёт 5:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Германия разгромила Венгрию со счётом 5:0 в матче Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 1-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Германии и Венгрии. Игра проходила на стадионе «Дюссельдорф Арена» в Дюссельдорфе (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен (Франция). Матч закончился со счётом 5:0 в пользу сборной Германии.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 21:45 МСК
Германия
Окончен
5 : 0
Венгрия
1:0 Фюллькруг – 27'     2:0 Мусиала – 58'     3:0 Вирц – 66'     4:0 Павлович – 77'     5:0 Хаверц – 81'    

На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг, получив передачу от Джамала Мусиалы. Затем на 58-й минуте отличился полузащитник Джамал Мусиала, забив со штрафного удара. Следующим голом на 66-й минуте отметился хавбек Флориан Вирц, пробив в нижний угол ворот. На 77-й минуте Александар Павлович забил четвёртый мяч сборной Германии. Спустя четыре минуты Кай Хаверц реализовал пенальти, установив окончательный счёт в матче — 5:0.

В группе 3 Лиги А также выступают сборные Нидерландов и Боснии и Герцеговины.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обошли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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