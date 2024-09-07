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Сборная Греции забила три безответных мяча в ворота Финляндии в матче Лиги наций

Завершился матч 1-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Греции и Финляндии. Игра проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). В качестве главного арбитра встречи выступил Урс Шнидер (Швейцария). Матч закончился победой Греции со счётом 3:0.

На 24-й минуте забил греческий нападающий Фотис Иоаннидис. На 37-й минуте мяч в свои ворота срезал нападающий сборной Финляндии Беньямин Кялльман. На 76-й минуте Иоаннидис оформил дубль. Ему ассистировал полузащитник Анастасиос Бакасетас.

После этой победы сборная Греции возглавила группу с тремя очками.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.