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Нидерланды — Босния и Герцеговина, результат матча 7 сентября 2024, счёт 5:2, Лига наций УЕФА 2024-2025

Нидерланды разгромили Боснию и Герцеговину в матче Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 1-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Нидерландов и Боснии и Герцеговины. Игра проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас (Латвия). Матч закончился со счётом 5:2 в пользу сборной Нидерландов.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 2
Босния и Герцеговина
1:0 Зиркзее – 13'     1:1 Демирович – 27'     2:1 Рейндерс – 45+2'     3:1 Гакпо – 56'     3:2 Джеко – 73'     4:2 Вегорст – 88'     5:2 Симонс – 90+2'    

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий Нидерландов Джошуа Зиркзее. Затем, на 27-й минуте, форвард Эрмедин Демирович забил ответный мяч Боснии и Герцеговины. На 45+2-й минуте встречи сборную Нидерландов вывел вперёд полузащитник Тейани Рейндерс, пробив в правый угол ворот. Увеличил преимущество Нидерландов Коди Гакпо, получив передачу от Рейндерса. Один мяч на 73-й минуте отыграл форвард Боснии и Герцеговины Эдин Джеко. На 88-й минуте игры забил футболист Нидерландов Ваут Вегорст. Окончательный счёт на 90+2-й минуте установил Хави Симонс — 5:2.

В группе 3 Лиги А также выступают сборные Германии и Венгрии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обошли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

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