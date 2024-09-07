Нидерланды разгромили Боснию и Герцеговину в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 1-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Нидерландов и Боснии и Герцеговины. Игра проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас (Латвия). Матч закончился со счётом 5:2 в пользу сборной Нидерландов.

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий Нидерландов Джошуа Зиркзее. Затем, на 27-й минуте, форвард Эрмедин Демирович забил ответный мяч Боснии и Герцеговины. На 45+2-й минуте встречи сборную Нидерландов вывел вперёд полузащитник Тейани Рейндерс, пробив в правый угол ворот. Увеличил преимущество Нидерландов Коди Гакпо, получив передачу от Рейндерса. Один мяч на 73-й минуте отыграл форвард Боснии и Герцеговины Эдин Джеко. На 88-й минуте игры забил футболист Нидерландов Ваут Вегорст. Окончательный счёт на 90+2-й минуте установил Хави Симонс — 5:2.

В группе 3 Лиги А также выступают сборные Германии и Венгрии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обошли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.