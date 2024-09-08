Анчелотти назвал условие, при котором завершит карьеру тренера

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда он завершит свою карьеру.

«Я всё ещё нервничаю перед матчем, чувствую давление, и, пока это не изменится, всё ещё буду здесь. Я уйду в отставку, когда огонь, который я питаю к футболу, иссякнет», — приводит слова Анчелотти Relevo.

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию» «Наполи» и «Эвертон». Карло Анчелотти установил достижение, выиграв наибольшее число Суперкубков Европы (5) среди тренеров в истории. Также Анчелотти пять раз становился победителем Лиги чемпионов в качестве тренера.