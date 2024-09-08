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Анчелотти назвал условие, при котором завершит карьеру тренера

Анчелотти назвал условие, при котором завершит карьеру тренера
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда он завершит свою карьеру.

«Я всё ещё нервничаю перед матчем, чувствую давление, и, пока это не изменится, всё ещё буду здесь. Я уйду в отставку, когда огонь, который я питаю к футболу, иссякнет», — приводит слова Анчелотти Relevo.

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию» «Наполи» и «Эвертон». Карло Анчелотти установил достижение, выиграв наибольшее число Суперкубков Европы (5) среди тренеров в истории. Также Анчелотти пять раз становился победителем Лиги чемпионов в качестве тренера.

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