Сборная России вылетела из Ханоя в Москву

Сборная России вылетела из аэропорта Ханоя (Вьетнам) в Москву. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч национальной команды России с Таиландом был отменён из-за тайфуна. Встреча была запланирована на субботу, 7 сентября.

Ранее сборная России встретилась в товарищеском матче с национальной командой Вьетнама и одержала победу со счётом 3:0. Игра прошла в четверг, 5 сентября. В составе россиян отличились Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Вьетнама Ван Тхань Ву.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.