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Игрок мадридского «Реала» Гюлер получил травму в матче сборной Турции

Игрок мадридского «Реала» Гюлер получил травму в матче сборной Турции
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19-летний полузащитник мадридского «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер получил повреждение в матче своей национальный команды с Уэльсом (0:0) в рамках Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 4. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
0 : 0
Турция
Удаления: нет / Йылмаз – 62'

Гюлер получил травму и был заменён на 90-й минуте матча. Вместо него на поле вышел нападающий Ирфан Кахведжи. Сообщается, что игрок покинул поле, прихрамывая на одну ногу после болезненного столкновения с футболистом команды соперника.

Гюлер в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029 года.

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