Игрок мадридского «Реала» Гюлер получил травму в матче сборной Турции

19-летний полузащитник мадридского «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер получил повреждение в матче своей национальный команды с Уэльсом (0:0) в рамках Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Гюлер получил травму и был заменён на 90-й минуте матча. Вместо него на поле вышел нападающий Ирфан Кахведжи. Сообщается, что игрок покинул поле, прихрамывая на одну ногу после болезненного столкновения с футболистом команды соперника.

Гюлер в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029 года.