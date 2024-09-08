Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 7 сентября 2024

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Вчера, 7 сентября, в 1-м туре Лиги наций УЕФА состоялись девять матчей. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 7 сентября:

Лига С. Группа 4. Фарерские острова — Северная Македония — 1:1.

Лига С. Группа 4. Армения — Латвия — 4:1.

Лига D. Группа 2. Молдавия — Мальта — 2:0.

Лига В. Группа 1. Грузия — Чехия — 4:1.

Лига В. Группа 2. Ирландия — Англия — 0:2.

Лига В. Группа 2. Греция — Финляндия — 3:0.

Лига В. Группа 1. Украина — Албания — 1:2.

Лига А. Группа 3. Германия — Венгрия — 5:0.

Лига А. Группа 3. Нидерланды — Босния и Герцеговина — 5:2.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.