Лига наций УЕФА — 2024/2025 — результаты, календарь, таблица, 7 сентября 2024

Вчера, 7 сентября, в 1-м туре Лиги наций УЕФА состоялись девять матчей. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.
Результаты матчей Лиги наций УЕФА 7 сентября:
Лига С. Группа 4. Фарерские острова — Северная Македония — 1:1.
Лига С. Группа 4. Армения — Латвия — 4:1.
Лига D. Группа 2. Молдавия — Мальта — 2:0.
Лига В. Группа 1. Грузия — Чехия — 4:1.
Лига В. Группа 2. Ирландия — Англия — 0:2.
Лига В. Группа 2. Греция — Финляндия — 3:0.
Лига В. Группа 1. Украина — Албания — 1:2.
Лига А. Группа 3. Германия — Венгрия — 5:0.
Лига А. Группа 3. Нидерланды — Босния и Герцеговина — 5:2.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.