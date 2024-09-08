Спаллетти: я не в том положении, чтобы учить Дешама чему-либо

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 1-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА с Францией (3:1).

«Франция — отличная команда, а Италия провела отличный матч. Самым важным для перезапуска было увидеть команду на поле. Я не в том положении, чтобы учить Дешама чему-либо. Я тщательно проанализировал его от начала до конца, чтобы чему-то научиться, и представил, смогу ли я прокомментировать его работу. Мы никогда не выигрывали здесь, и это ещё больше повышает ценность этой победы», — приводит слова Спаллетти Tuttosport.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.