Президент «Сьона»: мы хотим подписать Антона Миранчука

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.

«Мы хотим подписать Антона Миранчука и будем очень рады привести такого футболиста в наш клуб. Мы получим огромное удовольствие, если подпишем с ним контракт, но про сроки говорить ещё рано. На данный момент ничего не закончено. Ещё от себя могу сказать, что до этого мы интересовались и другими российскими игроками. В «Сьоне» играл Антон Митрюшкин», — приводит слова Константина Sport24.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Напомним, после завершения минувшего сезона Антон Миранчук покинул стан железнодорожников в связи с истечением срока действия контракта.