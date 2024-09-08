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Стала известна позиция «Баварии» относительно будущего Томаса Мюллера

Стала известна позиция «Баварии» относительно будущего Томаса Мюллера
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Мюнхенская «Бавария» планирует продлить контракт с нападающим Томасом Мюллером. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в клубе отмечают лидерскую роль Мюллера в команде, а также его вклад в историю клуба, поэтому боссы «Баварии» намерены продлить соглашение, которое истекает через год.

Напомним, 1 сентября Томас Мюллер провёл свой 710-й официальный матч за «Баварию», превзойдя достижение Зеппа Майера (709 игр) и став рекордсменом клуба по этому показателю.

В текущем сезоне Томас Мюллер провёл три матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Всего за 710 игр Мюллер забил 286 голов и отдал 274 результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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