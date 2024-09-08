«Футбол был для меня почти как наркотик». Родри — об уговоре с родителями

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри вспомнил историю из своего детства.

«Футбол был для меня почти как наркотик. Поэтому я заключил сделку со своими родителями, когда был совсем маленьким. Не знаю, говорили ли мы когда-нибудь об этом. Если я хотел осуществить свою футбольную мечту, то должен был поступить и в университет. Итак, когда мне было 17 лет, я переехал из Мадрида в Вильярреал, а также поступил в Университет Жауме I», — приводит слова Родри The Players’ Tribune.

В прошлом сезоне Родри выиграл АПЛ, клубный ЧМ, Суперкубок Европы, а летом в составе сборной Испании завоевал золотые медали Евро-2024. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.