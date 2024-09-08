Юра Мовсисян высказался о карьерной ситуации Эдуарда Сперцяна в «Краснодаре»

Экс-нападающий «Краснодара» Юра Мовсисян прокомментировал карьерную ситуацию атакующего полузащитника «быков» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян ещё молодой игрок с большой перспективой. Я уверен, что рано или поздно он в любом случае уедет играть в европейскую лигу. Если смотреть на прогресс Эдо, то он очень правильно и стремительно развивается, становится сильнее. Не сомневаюсь, что через какое-то время мы увидим Сперцяна в хорошем европейском клубе.

Эдик прям очень правильный профессионал своего дела. Он сейчас хотел уехать, но я не думаю, что психологический след может остаться у него, если этот сезон он отыграет в РПЛ.

Главное, чтобы он играл на том же уровне. В его карьере отъезд на год позже или раньше погоды не делает. Наоборот, сейчас он лидер «Краснодара» и доказывает это на поле. Всему своё время, и время Эдика скоро придёт», – приводит слова Мовсисяна Metaratings.

К 24-летнему атакующему полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну зимой и летом 2024 года проявлял трансферный интерес ряд зарубежных клубов, однако по итогам трансферных окон заявлявший ранее о своём желании перейти в один из европейских чемпионатов футболист продолжил карьеру в РПЛ.

В текущем сезоне на счету воспитанника клубной академии чёрно-зелёных один гол и два результативных паса в 11 матчах за «быков» во всех турнирах. В сезоне-2023/2024 Сперцян сыграл за клуб 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и выполнил семь голевых передач.