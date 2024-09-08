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Юлиан Нагельсман отреагировал на разгромную победу Германии в матче с Венгрией в Лиге Наций

Нагельсман отреагировал на разгромную победу Германии в матче с Венгрией в Лиге Наций
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о разгромной победе своей команды в матче 1-го тура Лиги Наций УЕФА — 2024/2025 с Венгрией (5:0).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 21:45 МСК
Германия
Окончен
5 : 0
Венгрия
1:0 Фюллькруг – 27'     2:0 Мусиала – 58'     3:0 Вирц – 66'     4:0 Павлович – 77'     5:0 Хаверц – 81'    

«В начале игры мы были немного небрежны и ошибались в передачах. Но потом началось доминирование. Мы здорово контролировали игру и создали много моментов. Нам следовало забить больше голов в первом тайме. Нам нужно развить инстинкт убийцы, чтобы решать исходы матчей раньше. Химия в команде присутствует, пока так, но всегда есть куда расти», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, в группе 3 Лиги А также выступают сборные Нидерландов и Боснии и Герцеговины. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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