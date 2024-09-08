Нагельсман отреагировал на разгромную победу Германии в матче с Венгрией в Лиге Наций

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о разгромной победе своей команды в матче 1-го тура Лиги Наций УЕФА — 2024/2025 с Венгрией (5:0).

«В начале игры мы были немного небрежны и ошибались в передачах. Но потом началось доминирование. Мы здорово контролировали игру и создали много моментов. Нам следовало забить больше голов в первом тайме. Нам нужно развить инстинкт убийцы, чтобы решать исходы матчей раньше. Химия в команде присутствует, пока так, но всегда есть куда расти», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, в группе 3 Лиги А также выступают сборные Нидерландов и Боснии и Герцеговины. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании.

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