Анчелотти ответил на вопрос о взаимодействии Винисиуса, Мбаппе и Родриго в нападении

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о взаимодействии тройки нападении «сливочных»: Винисиуса Жуниора, Килиана Мбаппе и Родриго Гоэса на старте сезона.

«Взаимодействия Винисиуса, Мбаппе и Родриго? У «Реала» очень высокие требования к подбору игроков, потому что это крупнейший клуб в мире. Здесь самые выдающиеся футболисты. Думаю, нужно уметь поставить их лучшие качества во благо клубу. Это то, что мы пытаемся делать каждый год.

Новички? Килиан [Мбаппе] и Эндрик адаптируются очень хорошо. Мы собираемся провести отличный сезон, участвуя во всех турнирах. Выигрывать непросто, но наша обязанность — бороться в каждом матче и никогда не сдаваться. В целом, в этом клубе всегда так», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» Мадрид заработал восемь очков за четыре матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. Мбаппе на старте сезона забил три гола во всех турнирах. На счету Родриго один забитый мяч и одна результативная передача. У Винисиуса один гол и три ассиста в пяти матчах сезона.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: