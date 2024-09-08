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Дани Ольмо пропустит матч Испании со Швейцарией из-за травмы — Mundo Deportivo

Дани Ольмо пропустит матч Испании со Швейцарией из-за травмы — Mundo Deportivo
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Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо не сыграет в матче 2-го тура Лиги Наций УЕФА — 2024/2025 со Швейцарией из-за травмы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Швейцария
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, сустав Ольмо не был повреждён, игрок получил сильный ушиб, но избежал серьёзной травмы. Сообщается, что помимо встречи со Швейцарией, футболист пропустит и ближайший матч футболист «Барселоны» в качестве меры предосторожности.

Отметим, полузащитник сборной Испании получил травму колена в игре с Сербией (0:0). Позже стало известно, что Ольмо пропустил субботнюю тренировку. Игра состоится 8 сентября.

К каталонцам Ольмо присоединился в августе, перейдя из немецкого «Ред Булл Лейпциг». Сумма трансфера составила € 55 млн + бонусы. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн. В нынешнем сезоне у футболиста два матча за новый клуб, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

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