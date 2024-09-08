Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Люксембург — Беларусь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Осимхен прокомментировал свой переход из «Наполи» в «Галатасарай»

Виктор Осимхен прокомментировал свой переход из «Наполи» в «Галатасарай»
Аудио-версия:
Комментарии

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен отреагировал на свой переход в турецкий «Галатасарай» из итальянского «Наполи». Напомним, игрок присоединился к команде на правах бесплатной аренды сроком на один сезон.

«Я действительно очень рад стать частью семьи «Галатасарая». Не могу дождаться, чтобы отдать все силы этому клубу и максимально использовать это новое путешествие с такой потрясающей командой и болельщиками. Я готов создать незабываемые воспоминания для фанатов этого клуба», — приводит слова Осимхена журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» приняло решение исключить нападающего Виктора Осимхена из заявки команды на сезон Серии А, а также отдать его девятый игровой номер новоиспечённому форварду неаполитанского клуба Ромелу Лукаку.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Материалы по теме
Официально
«Галатасарай» объявил о переходе Осимхена из «Наполи», а также озвучил его зарплату

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android