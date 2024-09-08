Карло Анчелотти отреагировал на историческое достижение Криштиану Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об историческом достижении нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Напомним, португалец забил 900-й гол в карьере в матче Лиги наций с Хорватией (2:1).

«Он был и остаётся великим профессионалом. Один из лучших всех времён. Легенда, великий профессионал и пример. Он был фантастическим товарищем по команде, которого высоко ценили остальные игроки», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 900 голов в официальных матчах. Криштиану забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 131 – в составе национальной команды.

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