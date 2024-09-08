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«Могли забить и больше». Тренер Нидерландов Куман — о разгроме Боснии и Герцеговины

«Могли забить и больше». Тренер Нидерландов Куман — о разгроме Боснии и Герцеговины
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал крупную победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче 1-го тура Лиги Наций УЕФА — 2024/2025. Напомним, матч закончился со счётом 5:2 в пользу сборной Нидерландов.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 2
Босния и Герцеговина
1:0 Зиркзее – 13'     1:1 Демирович – 27'     2:1 Рейндерс – 45+2'     3:1 Гакпо – 56'     3:2 Джеко – 73'     4:2 Вегорст – 88'     5:2 Симонс – 90+2'    

«Нам многое удалось в работе с мячом. Мы много им владели, держали игру под контролем. Футболисты хорошо играли между линиями, и мы создали много моментов. На самом деле наша команда могла забить и больше, но если забиваешь пять, нельзя быть недовольным», — приводит слова Кумана УЕФА.

Отметим, в группе 3 Лиги А также выступают сборные Германии и Венгрии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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