«Могли забить и больше». Тренер Нидерландов Куман — о разгроме Боснии и Герцеговины

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал крупную победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче 1-го тура Лиги Наций УЕФА — 2024/2025. Напомним, матч закончился со счётом 5:2 в пользу сборной Нидерландов.

«Нам многое удалось в работе с мячом. Мы много им владели, держали игру под контролем. Футболисты хорошо играли между линиями, и мы создали много моментов. На самом деле наша команда могла забить и больше, но если забиваешь пять, нельзя быть недовольным», — приводит слова Кумана УЕФА.

Отметим, в группе 3 Лиги А также выступают сборные Германии и Венгрии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании.

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